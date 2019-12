Roma, due ragazze morte a Ponte Milvio

Due ragazze sono morte nella notte a Ponte Milvio, a Roma, a causa di un incidente stradale, con una vettura che le ha travolte mentre stavano attraversando la strada. Gaia e Camilla, questi i nomi delle due ragazze di 16 anni, sono morte sul colpo, a Corso Francia, tra la Flaminia vecchia e la rampa di accesso all’Olimpica.

Il ragazzo che era alla guida dell’auto sarebbe il figlio del regista Paolo Genovese, ora risulta indagato per omicidio stradale. I test di alcol e droga verranno effettuati nelle prossime ore, per stabilire in che condizioni era al momento dello schianto. Il ragazzo si sarebbe fermato a prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare per le due giovani ragazze.