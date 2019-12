Dj Fabo, richiesta assoluzione per Marco Cappato

È stata richiesta l’assoluzione per Marco Cappato, esponente dei Radicali impegnato sui temi del fine-vita, nel processo sul caso legato a Dj Fabo, che lo vedeva imputato con l’accusa di “aiuto al suicidio assistito”. Secondo il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, il “fatto non sussiste” e per questo motivo è scattata l’assoluzione per Marco Cappato, nel processo che ha tenuto banco nel dibattito mediatico, per il tema dell’eutanasia, ancora non normato dalla legge italiana. Dj Fabo fu accompagnato a morire in Svizzera e per questo era stato mandato a processo Marco Cappato.

Soddisfatti i legali di Marco Cappato: “La Procura generale ha sposato la nostra tesi, accogliendo la richiesta di assoluzione”, che hanno definito la sentenza un “passo in avanti”. Dj Fabo era morto in Svizzera nel febbraio 2017.