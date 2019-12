Maltempo, a Venezia torna l’acqua alta

Il maltempo che è tornato sull’Italia ha provocato nuovamente l’acqua alta a Venezia, con il limite di 139 centimetri che è stato raggiunto nelle ultime ore, segno che l’emergenza ancora non è del tutto archiviata, nonostante non si prevedono nuovamente i numeri di novembre, che causarono molti danni in alcune zone della laguna. L’allerta rimane alta, visto che sono sufficienti 150 centimetri per allagare il 70% del centro storico, provocando danni a negozi e turismo.

Si è stimata una notevole perdita per gli alloggi turistici, con molti clienti che hanno disdetto le loro prenotazioni, per paura di una nuova allerta di maltempo che poteva far tornare i livelli dell’acqua a quelli di novembre. Molti ristoratori ed albergatori si sono lamentati della situazione.