Norvegia, morto suicida Ari Behn: aveva accusato Kevin Spacey nel 2017

È morto nella notte Ari Behn, 47 anni, scrittore e parente del re di Norvegia. La notizia è stata diffusa dal suo portavoce e ripreso da tutti i quotidiani. Nel 2002 aveva sposta la principessa Martha Louise, matrimonio che era finito due anni fa, dopo aver avuto tre figlie. Aveva scritto un libro sulla depressione, ma era finito al centro delle cronache per le accuse a Kevin Spacey: nel 2017 fece sapere che dieci anni prima aveva subito delle molestie dall’attore, andando a contribuire alla bufera che ha colpito Spacey negli anni passati.

Secondo Behn, Kevin Spacey nel 2017 dopo un concerto per il Nobel della Pace tentò un approccio molesto e questi dettagli furono resi pubblici due anni fa. Si era trattato della seconda accusa a Spacey per lo scandalo delle molestie, che lo aveva portato fuori dal piccolo schermo, con l’annullamento della sua partecipazione alla serie House of Cards. I reali di Norvegia hanno emesso una note per esprimere cordoglio per la morte dello scrittore.