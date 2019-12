Russia, arrestato e poi rilasciato leader opposizioni Navalny

Il leader delle opposizioni in Russia, Alexei Navalny, è stato arrestato dalla polizia russa nella mattinata di oggi. Le fasi dell’arresto sono state trasmesse in diretta su Twitter dallo stesso leader, che ha voluto mostrare il suo nuovo arresto, cosa che era già avvenuta durante le manifestazioni contro Putin dei mesi scorsi. L’arresto è avvenuto nella sede dell’associazione presieduta dallo stesso Navalny, da dove porta avanti le operazioni da attivista.

La portavoce Kira Yarmysh ha reso noto che Navalny è stato arrestato per poi essere rilasciato poco dopo. Secondo quanto riferito dalla portavoce il leader delle opposizioni non avrebbe opposto resistenza. Non sono ancora state rese note le motivazioni che hanno portato all’arresto.

Secondo alcuni attivisti, durante l’operazione sono stati portati via dall’associazione diversi documenti dalla polizia russa. Nelle scorse ore il leader Navalny aveva denunciato il sequestro di un suo collaboratore, Ruslam Shaveddinov, che è stato preso dalla polizia russa in Antartide per fargli svolgere forzatamente il servizio militare.