Calabria, si ritira il candidato Occhiuto del centrodestra

Dopo molte polemiche si è ritirato il candidato del centrodestra Mario Occhiuto, per le regionali del prossimo 26 gennaio che si terranno in Calabria. Occhiuto era stato invitato a ritirarsi dalla corsa per le regionali dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a causa dei suoi procedimenti giudiziari che ne potevano minare la candidatura, facendo perdere il vantaggio al centrodestra.

Sarà sostituito da Jole Santelli, sempre di Forza Italia, dopo che la Lega aveva posto il problema di Occhiuto, cercando di far notare come la sua posizione penale poteva minare le elezioni. “Non ho chiesto altri incarichi”, ha detto Mario Occhiuto dopo aver annunciato il suo ritiro dalla campagna elettorale per le prossime regionali.

Si ritira dalla corsa per le regionali in Calabria anche Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Calabria, che ha fatto un passo indietro per andare incontro alle richieste del centrodestra.