Ibrahimovic pronto a tornare al Milan

Ci sarebbe un accordo per un contratto di 6 mesi ed un opzione per il 2021, secondo quanto riferito da fonti vicine ai dirigenti rossoneri Maldini e Boban. Sono passati quasi dieci anni dall’ultima apparizione con la maglia del Milan di Ibrahimovic, poi andato a giocare negli Stati Uniti nella MLS.

Per cercare di riportare in alto il Milan, che si trova in un periodo difficile, a causa delle sconfitte ottenute nelle ultime settimane, che lo hanno portato in basso in classifica. Sarà compito dell’allenatore Pioli trovare una disposizione tattica in grado di sostenere l’azione di Ibrahimovic, che arriverà a 38 anni, non in grado di fare entrambe le fasi di gioco. Non è stato ancora reso noto quanto andrebbe a prendere come stipendio annuale, si parla di oltre 3 milioni di euro, considerato che ora ne prendeva oltre 10 negli Stati Uniti.