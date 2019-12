Kazakistan, precipita aereo dopo decollo: almeno 15 morti

Un aereo di linea è precipitato in Kazakistan, vicino Almaty, una delle città con più cittadini del paese. L’aereo era della compagnia Bek Air ed aveva a bordo 100 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio: ci sarebbero almeno 15 vittime secondo quanto riferito dalle autorità. I soccorsi hanno comunicato che 66 persone sono risultate ferite ma non in pericolo di vita, alcune di esse sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

Ci sarebbero anche dei bambini tra i feriti, con almeno 8 minori che hanno riportato delle fratture agli arti. Sul colpo sarebbero morte 14 persone, mentre un’altra è deceduta successivamente in ospedale.