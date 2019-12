Emilia-Romagna, Bonaccini: “Riscossa per l’Italia se vinciamo”

Si avvicinano le elezioni regionali in Emilia-Romagna, con il governatore uscente Stefano Bonaccini che cerca di portare i voti degli indecisi nella sua lista. Gli ultimi sondaggi elettorali sulle elezioni in Emilia-Romagna hanno visto un sostanziale testa a testa tra il centrosinistra ed il centrodestra, mentre il candidato del Movimento 5 Stelle tende ad avvantaggiare la candidata leghista Borgonzoni.

Per questo oggi è intervenuto Bonaccini, nell’ambito di un evento all’autodromo di Imola, dove era presente anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ne sostiene la candidatura.

“Se vinciamo sarà una riscossa per l’Italia”, queste le parole di Stefano Bonaccini, che cerca di contrastare la campagna elettorale della Lega, la quale vorrebbe far diventare nazionale la votazione in Emilia-Romagna, per far cadere il Governo giallo-rosso ed andare ad elezioni anticipate.