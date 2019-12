Valanga sulle Dolomiti: una vittima

Una persona è morta in Trentino a causa di una valanga, avvenuta nella zona del rifugio Tuclett, sulle Dolomiti. La valanga ha colpito quattro persone che erano nella zona, anche se al momento dell’incidente si trovavano fuori pista. Nell’incidente è morto uno dei quattro scialpinisti, un ragazzo di 28 anni, residente nella valle di Non e che per ora non è stato pubblicato il nome. Secondo quanto riferito dalle autorità i quattro erano nella zona del rifugio Tuckett quando sarebbero stati colti di sorpresa dalla valanga che arrivava dalle Dolomiti del Brenta.

I quattro ragazzi erano fuori pista con gli sci, nel tentativo di scendere nuovamente verso il rifugio. Due di loro non hanno riportato ferite, mentre un altro è stato preso in elicottero e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, a causa di uno stato di ipotermia dovuto al freddo che ha dovuto sopportare.