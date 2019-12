Conte pronto a rimanere in politica. Salvini lo attacca

Il premier Conte ha rilasciato un’intervista a Repubblica spiegando come la sua intenzione per il futuro è quella di rimanere in politica anche dopo la fine di questa legislatura. Queste affermazioni hanno scatenato le critiche della destra, in primis quelle di Matteo Salvini, che ha attaccato il premier Conte durante un comizio della Lega: “Questo dimostra che il premier ha mentito, ora lo aspettano le elezioni, siano gli elettori a decidere”. La nuova posizione di Conte è stata accolta con positività dal Partito Democratico, mentre più fredde le reazioni dal Movimento 5 Stelle.

Conte capo di una coalizione?

Una delle ipotesi è quella di rivedere Conte come candidato presidente di una coalizione di centrosinistra, cosa che potrebbe essere portata avanti da Dario Franceschini, del PD. Il M5S dovrebbe rinunciare alla candidatura di Luigi Di Maio, nell’ipotesi di presentarsi in coalizione insieme al Partito Democratico.