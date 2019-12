Genova, incendio nel cantiere sul Polcevera

Un incendio ha colpito il nuovo cantiere a Genova sul Polcevera, quello che dovrà dare vita al nuovo Ponte Morandi e che la realizzazione è prevista per la fine del prossimo anno. Secondo le prime informazioni rese note dalle aziende che operano nel cantiere, a dare luogo alle fiamme sarebbe stato il flessibile di un operaio, che avrebbe iniziato il rogo. Non risultano esserci feriti in seguito alle fiamme, che sono state domate in tempi rapidi da parte dei Vigili del fuoco che sono giunti sul posto.

I lavori per la realizzazione del Ponte Renzo Piano, che prende il nome dall’architetto che ha donato il progetto alla città a seguito del crollo del 14 agosto 2018 del Ponte Morandi. Sul luogo dell’incendio sono intervenute cinque squadre di Vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme nel minor tempo possibile.

Le scintille provocate dal flessibile avrebbero dato vita al rogo, che poi avrebbe coinvolto anche del polistirolo che era nella zona. Secondo quanto hanno riferito le autorità, le fiamme hanno coinvolto parte del cassero, una struttura in legno che serve a dare la forma al calcestruzzo della pila. Tutte le persone che stavano lavorando a quella pila hanno lasciato il cantiere e non ci sono stati feriti.