Roma, trovato l’accordo Regione-Comune per la nuova discarica

L’accordo tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ed il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, è stato trovato per la zona da destinare alla nuova discarica che possa accogliere i rifiuti della Capitale. Esclusa Tragliatella dai possibili luoghi, come si era inizialmente ipotizzato. A darne l’annuncio è stato il presidente del municipio XIV Alfredo Campagna, che ha spiegato come la discarica da costruire non si farà a Tragliatella.

“Il municipio ha effettuato degli approfondimenti e con la collaborazione di Roma Capitale è giunto alla conclusione che il sito dove verrà costruita la nuova discarica non sarà Tragliatella”, queste le parole di Campagna, esponente del Movimento 5 Stelle.

Nuova discarica a Monte Carnevale

Il nuovo sito scelto è quello di Monte Carnevale, a pochi chilometri dalla discarica di Malagrotta, chiusa nel 2013 dopo molte polemiche.