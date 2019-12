Si stacca parte del soffitto della galleria dell’A26

Un pezzo del soffitto della galleria tra Ovada e Masone dell’A26 è crollato, costringendo alla chiusura dell’autostrada. Un altro problema legato alle autostrade in Liguria, con il sindaco di Genova Bucci che è intervenuto a riguardo, dopo essere stato nominato commissario del ponte Morandi.

Il ministero delle Infrastrutture ha convocato con urgenza i vertici di Autostrade per l’Italia per la giornata di domani, per chiarire i dettagli della vicenda. Ancora non sono state rese note le cause che hanno portato alla caduta del soffitto della galleria, si attende una nota ufficiale da parte di Autostrade che possa dare una spiegazione della vicenda.