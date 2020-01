Papa Francesco strattona una fedele a piazza San Pietro – VIDEO

Durante le celebrazioni per il nuovo anno, Papa Francesco è stato protagonista di un gesto che è stato immortalato ed ha fatto il giro del mondo in poche ore. Nel video che è stato postato online da alcuni fedeli presenti a piazza San Pietro, si vede Papa Francesco strattonare e schiaffeggiare una fedele troppo “invadente”. Questo gesto non è passato indifferente tra gli utenti del web, che hanno iniziato a condividere il video, facendolo diventare virale.

Non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del Vaticano, ci si attende una nota pubblica per dare una spiegazione dell’accaduto ed evitare il propagarsi del video e della notizia. Nel video si vede il Papa arrabbiarsi per il comportamento della donna, a cui reagisce nei secondi seguenti. Una reazione che ha destato l’attenzione di molti utenti sui social network.