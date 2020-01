Arrivato Ibrahimovic a Milano

È arrivato Zlatan Ibrahimovic a Milano, per iniziare la nuova avventura nella società rossonera, come è stato anticipato nelle ultime giornate. Il colpo per la squadra di Pioli è il ritorno dell’attaccante svedese, oggi 38 anni, che dovrà essere un punto di riferimento per l’attacco del Milan, per cercare di riprendere punti in campionato, che ora vedono la squadra rossonera lontana dalle posizioni di alta classifica.

Ibrahimovic è arrivato all’aeroporto di Linate con il suo jet privato, con 200 tifosi che lo stavano attendendo. Disagi all’aeroporto per la ressa che si è creata nella zona dell’arrivo dell’attaccante. Ad accogliere l’attaccante c’era il dirigente rossonero Zvonimir Boban, che ha anche cercato di fare spazio tra i tifosi, che stavano bloccando l’accesso all’aeroporto. Nei prossimi giorni è attesa la formalizzazione dell’acquisto, con la relativa conferenza stampa di presentazione.