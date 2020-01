Checco Zalone, record di capodanno: oltre 8 milioni di incassi in un giorno

Checco Zalone ha battuto il suo precedente record di incassi ed ha fatto registrare 8.668.926 euro nel primo giorno di uscita nei cinema. Il primo dell’anno oltre un milione di cittadini è andato al cinema a guardare il nuovo film di Zalone “Tolo Tolo”, al centro delle polemiche per la questione legata al razzismo, con una canzone del film che è stata criticata anche da alcuni esponenti politici.

Il suo precedente film “Quo vado?” aveva fatto incassare 7.360.192 euro nel primo giorno di messa in onda. Con questo risultato si è confermato il successo dei film di Zalone, con il dibattito mediatico che ha sicuramente favorito la diffusione della notizia di uscita del film e potrebbe aver influito sugli incassi. Il film è andato in onda in oltre 1.200 schermi in tutta Italia.

Un successo su tutta la linea, considerando che il secondo film più visto, Jumanji, ha incassato solo poco più di 600mila euro nel giorno di Capodanno.