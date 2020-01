Da oggi i monopattini elettrici come le biciclette

Da oggi i monopattini elettrici saranno equiparati alle biciclette in tutta Italia. Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale, rendendo così definitivo il passaggio e la regolamentazione dei monopattini elettrici. Con questa nuova norma si vanno ad eliminare gli ultimi problemi che si erano manifestati con i monopattini elettrici, a causa della non regolamentazione che creava confusione, con alcune multe effettuate dalla polizia locale per la mancanza di patente.

In Italia si è stimato un mercato di monopattini elettrici molto ampio, con oltre 100mila veicoli in circolazione nelle varie città italiane. Sono estremamente comodi per chi deve muoversi in città e nelle zone pedonali e questo incentiva i cittadini al loro utilizzo.

Una legge del 27 dicembre 2019 (la 160) equipara l’utilizzo dei monopattini a quello delle biciclette, rendendo di fatto legale l’utilizzo del monopattino. Non sono presenti nella norma gli hoverboard ed i monoruota, che restano utilizzabili solo nei comuni che accettano la sperimentazione.

Niente patente e casco

Non sarà necessario utilizzare il casco mentre si è in monopattino ed anche la patente non sarà necessaria per l’utilizzo di questi nuovi mezzi elettrici. Il loro utilizzo sarà consentito nelle piste ciclabili e nelle zone 30 (non possibile utilizzare i monopattini elettrici dove i limiti sono superiori a 50 chilometri orari).