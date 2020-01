Libia, il Parlamento turco ha approvato l’intervento militare

Il Parlamento turco ha approvato l’intervento militare della Turchia in Libia, come era stato anticipato nelle ultime settimane, dopo che il presidente del Governo di Accordo Nazionale, Al Serraj, ne aveva chiesto ufficialmente l’intervento. Erdogan aveva dato il suo appoggio ad Al Serraj, con il voto di oggi si formalizza l’invio di truppe turche a Tripoli, per cercare di non far entrare le forze di Haftar all’interno della città, dopo oltre 6 mesi di guerra a bassa intensità.

Con l’ingresso della Turchia nella guerra in Libia si cercherà di rafforzare l’esercito del Governo di Accordo Nazionale di Al Serraj, che da mesi chiedeva aiuti militari, anche ai paesi europei. La Turchia è stato l’unico paese a dare l’appoggio richiesto. La mozione è stata votata dai deputati turchi, con 325 voti a favore e 184 contrari. Per ora la Turchia non invierà subito l’esercito, ma inizierà con le strumentazioni e mezzi militari.