PS Plus, i giochi mensili gratis di gennaio 2020

Sony ha annunciato i giochi mensili gratuiti per il mese di gennaio 2020, destinati agli abbonati del PlayStation Plus. Leggero ritardo nell’annuncio, solitamente previsto per l’ultimo mercoledì del mese, a causa delle festività legate al Natale e Capodanno. Per il mese di gennaio 2020 saranno disponibili gratuitamente sul PlayStation Store la collezione di Uncharted (Uncharted Drake’s Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L’Inganno di Drake) e Goat Simulator.

Il primo è uno dei giochi di maggior successo dell’ultimo decennio, con la possibilità di giocare su PS4 tutta la saga di Uncharted, tranne l’ultimo capitolo, il quarto, uscito negli ultimi anni. Inoltre nel 2018 è uscito anche un nuovo capitolo con personaggi differenti “L’Eredità Perduta”, che ha riscosso un notevole successo.

Solitamente i giochi gratis per il PS Plus sono disponibili al download dal primo martedì del mese. Se così fosse occorrerà aspettare il 7 gennaio per poter scaricare tutta la saga di Uncharted. Il mese scorso la Sony aveva messo sullo store Titanfall 2 scaricabile gratuitamente.