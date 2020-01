Scontrino fiscale, da oggi è obbligatorio. Lotteria da luglio

Da oggi è obbligatoria l’emissione dello scontrino elettronico, anche per i commercianti di ridotte dimensioni, che inizialmente erano stati esclusi dalla norma. Infatti era già attivo l’obbligo per gli esercizi commerciali con più di 400mila euro di reddito annuo, mentre ora sarà obbligatorio per tutti i negozi che emettono ricevute fiscali, dagli artigiani ai ristoranti. Con questo nuovo strumento il Fisco potrà accedere alle comunicazioni delle transazioni direttamente dai registratori di cassa.

Non ci saranno molti cambiamente per i clienti che si recheranno nei locali commerciali per effettuare acquisti. Da oggi riceverà un documento commerciale, non più uno scontrino od una fattura, il quale potrà essere utilizzato ai fini di garanzia o per cambiare il bene. I commercianti non dovranno più tenere il registro dei corrispettivi. Con la comunicazione elettronica con il Fisco questi vecchi meccanismi verranno sostituiti. Inoltre non servirà più tenere le copie delle ricevute fiscali, come avveneva negli anni passati, con una probabile diminuzione dei costi di gestione per il commerciante.

I negozi riceveranno il 50% degli importi per acquistare i registratori di cassa elettronici, tramite un credito d’imposta che sarà esigibile dal prossimo anno. Il limite è di 250 euro per l’acquisto e 50 euro per l’adattamento di un vecchio registratore di cassa.

La lotteria degli scontrini

Come era stato anticipato negli ultimi mesi, da quest’anno entrerà in vigore la cosiddetta “Lotteria degli Scontrini”, che partirà a luglio ed avrà dei premi mensili associati ad un codice che verrà fornito all’interno dello scontrino. Questa misura rientra nel pacchetto che andrà a contrasto dell’evasione fiscale, molto simile a quello che è attivo in Portogallo da alcuni anni. Da luglio ci sarà l’obbligo di connettere ad internet i registratori di cassa, in maniera da consentire l’emissioni di scontrini con il codice per la Lotteria.