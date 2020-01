Sondaggi elettorali Emilia-Romagna: Bonaccini avanti di 3 punti

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali realizzati dall’istituto EMG sulle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, sarebbe in vantaggio sulla candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni, di circa tre punti percentuali. Un testa a testa inatteso, in una regione storicamente del centrosinistra e con la Lega che tenta di avanzare anche in questa zona dopo il grande risultato delle elezioni europee.

Bonaccini avanti sulla Borgonzoni

L’attuale governatore dell’Emilia-Romagna è avanti con il 46,5%, mentre la Borgonzoni è ferma al 43,5%, con il supporto di tutto il centrodestra. Molto indietro il candidato del Movimento 5 Stelle, Simone Benini, dato al 6,5% dai sondaggi politici.

Candidato Percentuale Stefano Bonaccini (CSX) 46,5% Lucia Borgonzoni (CDX) 43,5% Simone Benini (M5S) 6,5% Altri 3,5%

Il Governo ha già annunciato che questo test elettorale non andrà ad influire sulla maggioranza, con Salvini che ha cercato di rendere il voto più nazionale, spiegando come una vittoria del centrodestra potrebbe aprire le porte a nuove elezioni politiche.

Sondaggi politici simili tra loro

Anche l’istituto Tecné stima un testa a testa tra i due candidati, con Bonaccini al 46% e la Borgonzoni al 44%, con una forbice, in questo caso, del 2% tra i due candidati. Gli indecisi potrebbero essere determinanti per la vittoria finale di un candidato sull’altro.