Times, Giorgia Meloni tra le 20 persone che potrebbero cambiare il mondo

Come ogni anno la rivista Times ha pubblicato una lista delle persone che potrebbero cambiare il mondo nell’arco dell’anno appena inaugurato. Tra i venti personaggi elencati figura anche il nome della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che è in sesta posizione, mentre in prima posizione c’è la francese Valerie Pecresse, protagonista di critiche al presidente Emmanuel Macron, il quale è stato definito “Tony Blair francese. Questa posizione è stata ottenuta anche grazie al suo discorso divenuto virale a novembre e che l’ha fatta conoscere in Europa e le ha fatto guadagnare in popolarità.

Il discorso di Giorgia Meloni

Il remix del discorso “Madre, Donna, Cristiana”, durante la manifestazione del centrodestra a Roma, ha fatto il giro del mondo ed ha avuto milioni di visualizzazioni, facendo conoscere la leader di Fratelli d’Italia, che negli ultimi mesi è cresciuta anche nei sondaggi elettorali, specialmente dopo i buoni risultati in Umbria.

Le altre personalità

Gli altri personaggi inseriti in classifica hanno sempre a che fare con la situazione politica, con Yegor Zhukov, l’attivista russo che ha definito Putin “madman” sui suoi video su YouTube. Presente anche l’attrice britannica Florence Plugh e Davide Hogg, il teenager della Florida dove vennero uccisi 17 ragazzi.