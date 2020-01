Francia, 29esimo giorno di sciopero per le pensioni

Oggi è il 29esimo giorno di sciopero in Francia per la riforma delle pensioni voluta da Macron, la più lunga della storia repubblicana effettuata dai sindacati. Nel testo della riforma si toccano molti interessi di diverse categorie, specialmente nel settore ferroviario, con molti problemi che sono stati provocati dall’inizio dello sciopero. La durata dello sciopero ha superato quello del 1995 (22 giorni) e quello del 1986-87 (28 giorni), diventando il più lungo della storia della Francia. La notizia è stata resa nota dai media francesi, che hanno sottolineato la longevità dello sciopero. Nonostante questo il Governo ha dichiarato che la riforma delle pensioni sarà portata a termine, con una rivoluzione nel sistema dei contributi, che diventerà “a punti” come quello tedesco, con pochi cambiamenti, però, per i cittadini comuni.

Le categorie più toccate sono quelle dei dipendenti pubblici, con l’età pensionabile che verrà uniformata e chi poteva andare in pensione con meno di 60 anni vedrà cambiare il suo regime contributivo. Macron aveva inserito la riforma delle pensioni all’interno del suo programma elettorale ed in generale ha un consenso diffuso intorno alla riforma, tranne nelle categorie in cui vengono toccate le attuali norme per la pensione anticipata.

Le trattative tra i sindacati ed il governo dovrebbero riprendere il 6 gennaio, per cercare un compromesso che metta fine alla mobilitazione dei sindacati, che hanno paralizzato diverse città francesi, anche se non c’è stata la mobilitazione popolare che aveva portato i gilet gialli in piazza. Attualmente il sistema contributivo per il trasporto pubblico è molto a vantaggio dei lavoratori, si parla di circa 500mila lavoratori coinvolti dalla riforma dei privilegi, con alcuni che riescono ad andare in pensione vicino alla soglia dei 50 anni, sfruttando leggi risalenti al secolo scorso.