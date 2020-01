Francia, uomo pugnala passanti a Villejuif: inneggiava ad Allah

Un uomo ha pugnalato altre persone a Villejuif, secondo quanto riportato dalla polizia francese. Le autorità hanno invitato la popolazione ad evitare la zona, che è stata chiusa al pubblico per l’intervento delle forze dell’ordine. Villejuif è una cittadina di oltre 50mila abitanti situata nel dipartimento della Valle della Marna nella regione dell’Île-de-France.

L’uomo avrebbe pugnalato almeno tre persone, che risultano colpite, mentre la polizia sarebbe riuscita a fermare l’aggressore. Non sono note le motivazioni che hanno portato l’uomo ad attaccare i passanti che si trovavano nella zona del parco. L’operazione sarebbe ancora in corso, secondo quanto riferito dalle autorità francesi. Uno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni secondo i soccorsi che sono giunti sul luogo dell’aggressione.

AGGIORNAMENTO

La persona colpita sarebbe poi morta in ospedale nonostante i soccorsi siano arrivati in maniera tempestiva sul luogo dell’aggressione. Secondo le autorità francesi l’uomo ha più volte inneggiato ad Allah, come riferito da alcuni testimoni che si trovavano nella zona.

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) January 3, 2020