Milan, si presenta Ibrahimovic: “Sono più cattivo di prima”

Oggi è stato presentato a Milanello il nuovo attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic, che fa ritorno nel campionato italiano dopo l’esperienza in Premier League con il Manchester United e quella negli Stati Uniti nella MLS. Il giocatore è arrivato a Milano nella giornata di ieri, a bordo del suo jet privato ed è stato accolto da circa 200 tifosi rossoneri a Linate.

L’attaccante svedese sarà a disposizione di Pioli dalla prossima gara di campionato. Si è presentato con un fisico già asciutto, pronto a prendere parti agli allenamenti della squadra.

“Sono più cattivo di prima”, ha dichiarato alla stampa presente a Milanello, sottolineando come non sia stato difficile scegliere il Milan: “Già l’altra volta non volevo andare via, non è stata una scelta sofferta”.