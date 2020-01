Sondaggi elettorali oggi Emilia-Romagna: testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni

Secondo quanto riportato dai sondaggi elettorali di oggi per le elezioni in Emilia-Romagna da Youtrend, che ha fatto una media di varie rilevazioni nel corso del tempo, i due candidati sarebbero molto vicini nelle percentuali. Distanziato il candidato del Movimento 5 Stelle, Simone Benini, che è dato al più al 7% dei consensi e rischia di penalizzare il governatore uscente ed il centrosinistra.

Le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio 2020 che si terranno in Emilia-Romagna rischiano di diventare l’ago della bilancia per il Governo PD-M5S-Italia Viva, che si scontreranno con il centrodestra unito nella regione rossa per eccellenza. Mai il centrodestra ha governato in Emilia-Romagna, se la Borgonzoni dovesse riuscire a diventare governatrice si potrebbero avere degli effetti anche sul Governo nazionale, nonostante la maggioranza abbia escluso questa possibilità.

Avanti Bonaccini

Il candidato del centrosinistra è avanti con il 46%

Ipsos Ixé EMG Demopolis Data 12/12 17/12 18/12 22/12 Bonaccini (CSX) 44,2% 47,2% 46,5% 46% Borgonzoni (CDX) 42,1% 40,1% 43,5% 44,0% Benini (M5S) 8,4% 7,8% 6,5% 7,0%

Nella tabella si nota come il trend della candidata del centrodestra Borgonzoni è in crescita nella seconda metà di dicembre, avvicinandosi a Bonaccini, ancora davanti con il 46% secondo l’istituto di sondaggi elettorali Demopolis.

A trainare il centrodestra la Lega di Salvini, che è data primo partito secondo gli ultimi sondaggi politici di inizio 2020. Inoltre c’è da registrare anche la crescita di Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che è stata anche inserita tra le 20 persone in grado di cambiare il mondo dal quotidiano Times nei giorni scorsi.