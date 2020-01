Spagna, via libera degli indipendentisti al Governo Sanchez

La Spagna potrebbe avere a breve un Governo, dopo diverse elezioni in pochi anni, che non hanno portato alla creazione di una maggioranza. Il nuovo esecutivo sarà guidato da Pedro Sanchez, in alleanza con la sinistra anti-sistema di Podemos, guidata da Pablo Iglesias e gli indipendentisti baschi del Pnv. Questo risultato è stato permesso dalla promessa di astensione della sinistra indipendentista catalana dell’Erc, che ieri sera ha votato in questa direzione. I 13 seggi dell’Erc si asterranno, consentendo così a Sanchez di ottenere la maggioranza in Parlamento per il voto di fiducia, che è messo in calendario il prossimo 7 gennaio.

Sanchez si impegna a non criminalizzare il “caso Catalogna”, come era stato fatto negli ultimi anni, con l’arresto dei principali esponenti della protesta. Il testo dell’accordo tra socialisti e Podemos è stato pubblicato da El Pais e non prevede un “blocco” di un eventuale nuovo referendum.

Un nuovo referendum sull’indipendenza catalana potrebbe rientrare nell’accordo non scritto che garantirà a Sanchez l’astensione di Erc. L’ultimo referendum aveva portato all’arresto dei leader politici, come anche di Orio Junqueras, ex capo dell’Erc. Non ci dovrebbero essere argomenti “tabù”, segno che una volta insediato il Governo dovrà affrontare tutti i problemi che sono emersi in Catalogna.