Bolzano, medico salva bambino scivolato da seggiovia

Un salvataggio di oltre 5 minuti sulla seggiovia, quello effettuato da Michele Pagliaro, 45 anni, medico romano operante a Treviso. Si trovava sulla seggiovia insieme ad un bambino, sulle Dolomiti, dove stava trascorrendo una vacanza con la famiglia. Il bambino è scivolato mentre tentava di salire sulla seggiovia ed è stato preso in volo dall’uomo, che lo ha trattenuto per cinque minuti, finché la seggiovia non è arrivata a destinazione.

Solo una frattura per il bambino

Nella caduta finale, ad un’altezza di pochi metri, quando la seggiovia era arrivata a destinazione, il bambino ha riportato una lieve frattura. Si tratta dell’impianto di Montagnola, dove il bambino di 6 anni si trovava insieme ad alcuni amici e stava salendo insieme a Pagliaro sulla seggiovia.

“È scivolato subito dopo la partenza, lo tenuto finché ho potuto”, ha raccontato il medico dopo essere arrivato dall’altra parte della valle. “Ero salito insieme ad altri bambini, ma non conoscevo nessuno di loro”, ha spiegato ai cronisti, sottolineando come lo abbia tenuto per la giacca, mentre si teneva al parapetto. Nessuno dei responsabili dell’impianto ha sentito le grida dell’uomo, che invitava a fermare la seggiovia.