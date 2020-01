Golden Globe 2020, i favoriti e dove vederli in tv

Molti i film in lizza per aggiudicarsi il Golden Globe 2020, che anticipa, come ogni anno, la cerimonia degli Oscar. La cerimonia si terrà negli Stati Uniti (California) domenica 5 gennaio, quando in Italia sarà la notte tra il 5 e 6 gennaio. Il film che si presenta con più candidature è “Storia di un matrimonio” (sei), seguito da “The Irishman” con cinque candidature.

Il presentatore dei Golden Globe sarà Ricky Gervais, che torna alla conduzione dopo quattro anni di assenza. Tra le curiosità, il menu vegano che sarà proposto agli artisti nella cena pre-cerimonia. Il tema vegano potrebbe essere quello che riguarderà questa edizione, dopo quello dei muri per l’edizione 2019 e del #metoo del 2018.

Dove vedere i Golden Globe in tv

L’esclusiva per la trasmissione dei Golden Globe è di Sky, che li trasmetterà in diretta dalle ore 0.55 su Sky Atlantic, canale 110 di Sky e visibile anche per chi è abbonato al digitale terrestre. In alternativa andrà in onda, anche se con delle interruzioni, su SkyTG24, visibile in chiaro sul canale 50 del digitale terrestre, oppure sui canali 100 e 500 della piattaforma satellitare di Sky. La trasmissione su Sky Atlantic andrà in onda fino alle 5.30 del mattino, quando si concluderà la cerimonia.

I film favoriti

Per il miglior film drammatico il favorito è “The Irishman” di Martin Scorsese, mentre il nuovo film di Tarantino, “C’era una volta ad Hollywood” potrebbe vincere il premio come miglior commedia. Il miglior regista potrebbe andare a Bong Joon Ho con il suo film “Parasite”. Per il miglior attore il premio dovrebbe andare a Joaquin Phoenix, per la sua interpretazione in “Joker”. La favorita come miglior attrice è Scarlett Johansson con “Storia di un matrimonio”.