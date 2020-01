Incontro a Palazzo Chigi tra Di Maio e Zingaretti

C’è stato un incontro a sorpresa tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti e Palazzo Chigi, come riporta il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando. L’incontro si è svolto in totale cordialità, è durato 45 minuti secondo quanto hanno fatto sapere dai due partiti ed ha avuto come tematica principale la tenuta del governo.

“Confronto sui prossimi obiettivi del governo”, così è stato definito l’incontro, al quale non era presente il premier Conte, ma nemmeno le altre forze di maggioranza, come Italia Viva o Leu. Al termine dell’incontro è stata pubblicata una nota congiunta dagli staff dei due partiti politici, che ha spiegato come l’incontro si sia svolto in un clima positivo e costruttivo.

Dopo il tentativo di alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in Umbria, fallito per il flop avuto nei risultati elettorali, ora è possibile che le due forze politiche possano riprovare ad avvicinarsi. C’è chi ipotizza all’interno del Governo una possibile coalizione di centrosinistra con a capo l’attuale premier Conte, che non ha smentito una sua possibile permanenza in politica. In questa ipotesi è difficile che possa entrare Italia Viva, non favorevole ad un’alleanza strategica con il Movimento 5 Stelle. Secondo i sondaggi elettorali per le regionali in Campania gli elettori dei due partiti non sono convinti dall’alleanza strategica PD-M5S.