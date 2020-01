Meteo, in arrivo il freddo per la Befana

Si abbasseranno le temperature nei prossimi giorni, dal 6 gennaio, quando ci sarà il sole ma ci sarà un ribasso dei gradi in tutta Italia. In arrivo i venti polari che porteranno il freddo, con delle temperature molto rigide per tutto il weekend. Non ci saranno piogge intense, solo nelle zone di Toscana e Liguria, per il resto ci sarà bel tempo. Un’occasione per chi vuole passare il weekend a sciare in montagna con il sole.

Le zone più colpite dal freddo saranno la costa Adriatica ed il Sud Italia, dove ci saranno anche dei temporali sparsi. Prevista la neve sulle zone montuose degli Appennini, mentre nel resto della Penisola dovrebbe rimanere il sereno. Le temperature saranno sotto la media del periodo di circa 5 gradi, mentre nella notte ci saranno diverse gelate in tutta la Penisola.