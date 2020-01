Nuova Zoe elettrica, prezzo, interni, autonomia

Una delle vetture elettriche più vendute in Italia ed in Europa è sicuramente la Zoe della Renault, che ha raggiunto le 4mila unità vendute dal 2013 nel nostro paese, 1.600 solo nel 2019. In Europa sono oltre 150mila le vetture immatricolate secondo i dati di maggio 2019, segno della popolarità della nuova elettrica di casa Renault in tutto il continente. I paesi in cui viene venduta maggiormente sono Francia, Germania e Spagna.

Terza edizione della Zoe

Questa nuova vettura elettrica è la terza versione della Zoe di Renault, con caratteristiche migliorate e degli interni più curati. Nel corso degli anni sono state migliorate le batterie elettriche, fondamentali per fornire un’autonomia sufficiente ai grandi spostamenti, sui quali punta questa automobile, visto anche il grande spazio interno, specialmente se confrontato con altre auto elettriche.

Gli interni della Zoe elettrica

Il design interno della nuova Zoe elettrica è di un colore grigio opaco, morbido e flessibile al tatto. Come è stato riferito da Renault, tutti gli interni sono stati prodotti con plastica riciclata, grazie a nuovi processi chimici messi a punto dall’azienda francese, che non portano a trasformazioni chimiche o fusioni.

Gli interni ed il cruscotto della Zoe elettrica 2020

Display del conducente da 10 pollici

Il display del conducente è di 10 pollici ed al suo interno mostra tutti gli elementi grafici che un tempo erano all’interno degli indicatori meccanici. I dati necessari alla guida sono all’interno del pannello, oltre alla velocità ed allo stato della carica della batteria, alle informazioni legate alla navigazione satellitare ed alle informazioni sulla guida assistita.

Display centrale da 7 pollici o 9,3 pollici

Al centro del cruscotto è disposto un display da 7 pollici, disponibile negli allestimenti Life o Zen, oppure uno da 9,3 pollici negli allestimenti Intens ed Edition One. Al suo interno è possibile accedere alle funzionalità di navigazione satellitare e per l’intrattenimento multimediale. Sotto il display si potranno modificare anche i parametri del climatizzatore, del freno di stazionamento automatico, la leva per il cambio e-shifter.

Funzioni multimediali

Per quanto riguarda l’intrattenimento, sono presenti le applicazioni standard come Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre è presente un software realizzato da Renault, Easy Link, oltre l’app My Renault. Con Easy Link si possono individuare le stazioni di ricarica elettriche più vicine, che verranno visualizzate sulla mappa del display centrale. Inoltre verrà fornito lo stato della colonnina, se occupata o meno.

La navigazione satellitare è affidata a TomTom, che gestisce anche il traffico in tempo reale e mostra le informazioni ad esso relative. Con l’applicazione My Renault sarà possibile controllare la nuova Zoe elettrica da remoto, come controllare il livello della batteria, pianificare le ricariche, avviare il riscaldamento.

Assistenza alla guida

Sono disponibili i software Adas (Advanced Driver Assistance Systems) che aiutano il guidatore nella percorrenza delle strade. Sono disponibili la frenata di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali per la velocità massima, con relativo avviso di superamento, la segnalazione di superamento della linea di carreggiata ed il mantenimento di corsia. Presente anche il cruise control ed il park assist.

Cambio elettrico

Il cambio ha due modalità, B-Mode e D-Mode, oltre alla retromarcia ed alla modalità neutra, cioè in folle. La D-Mode è una modalità che mantiene la velocità costante quando si rilascia il pedale dell’acceleratore. Una modalità da utilizzare nelle strade a percorrenza veloce. La B-Mode è la modalità in cui il freno motore è impostato per ottenere il massimo di ritorno di energia. Utile per chi si trova nel traffico, con l’entrata in frenata automatica appena si rilascia l’acceleratore (senza necessità di utilizzare il freno a pedale).

Il motore

Dal 2018 è stato introdotto il motore R110, che ha migliorato le prestazioni dell’auto elettrica. Sono disponibili due motorizzazioni diverse per la nuova Zoe elettrica: motore R110 e motore R135. Il primo ha una potenza di 80 kW (108 CV) ed il secondo una potenza di 100 kW (135 CV).

Motore R110

Con questo motore è possibile avere un’autonomia della batteria di 395 Km secondo il ciclo Wltp. La coppia massima è di 225 Nm, con un numero di giri al minuto da 500 a 3.395. La velocità massima è di 135 km/h, mentre i tempi di accelerazione da 0-100 è di 11,4 secondi.

Motore R135

L’autonomia fornita da questo motore è di 386 Km, sempre secondo il ciclo Wltp, che misura in maniera standard per tutte le vetture con cicli combinati. La coppia massima è di 245 Nm ed un numero di giri al minuto da 1.500 a 3.600. La velocità massima è di 140 km/h, con l’accelerazione da 0-100 in 9,5 secondi.

Batteria

La batteria è uguale per entrambi gli allestimenti, con una capacità di 52 kWh e tecnologia agli ioni di litio. La tensione della batteria è di 400 volt, con un totale di 192 celle, suddivise in 12 moduli. Il peso totale è di 326 kg. Viene disposta sotto la vettura, con una conformazione che va ad occupare anche parte all’interno dei sedili posteriori.

La batteria della nuova Zoe elettrica

La batteria è capace di assorbire la corrente alternata monofase o trifase, da un minimo di 2 kW fino ad un massimo di 22 kW. Inoltre è possibile ricaricare anche in corrente continua (DC), in maniera tale da abbassare di molto i tempi di ricarica. La ricarica DC da 50 kW è una delle novità della nuova Zoe, disponibile come optional in tutti gli allestimenti, tranne il Edition One.

Tempi di ricarica

I tempi di ricarica variano a seconda delle modalità con cui viene svolta. Con una rete domestica, cioè in AC e 2,3 kW monofase, il tempo di ricarica fino al 100% è di 32 ore. È possibile abbassare questa soglia con una wall-box (7,36 kW in AC monofase) a 9,5 ore. Mentre utilizzando una colonnina pubblica, cioè 22 kW AC in trifase, si possono raggiungere le 3 ore per la ricarica. La ricarica fast, con la corrente continua DC a 50 kW consente una ricarica in soli 70 minuti.

Batteria a noleggio

Renault offre la possibilità di noleggiare la batteria, oppure acquistarla insieme all’auto elettrica. Il canone della batteria è mensile e varia a seconda dei chilometri percorsi in media ogni anno, ma è possibile anche fare un contratto annuale con chilometri illimitati.

I costi della batteria a noleggio variano a seconda dei chilometri previsti dal contratto.

Percorrenza media annua Canone mensile (Iva inclusa) 7.500 74 euro 10.000 84 euro 12.500 94 euro 15.000 104 euro 17.500 114 euro Km illimitati 124 euro

Prezzi della Zoe elettrica

Il prezzo della nuova Zoe elettrica varia a seconda dell’allestimento scelto e soprattutto se si sceglie la batteria a noleggio oppure quella compresa nel prezzo.