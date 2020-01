Soleimani, migliaia ai funerali: “Morte all’America”

Oggi si sono svolti i funerali del Generale Qassem Soleimani, al quale hanno partecipato migliaia di iracheni, tra le città sciite di Najaf e Kerbala. Secondo quanto riferito dalle autorità iraniane, il corpo sarà trasferito in Iran dopo il funerale. Sembra che siano stati gli iracheni ad aver fatto pressioni affinché il funerale si tenesse a Baghdad, con l’ambasciatore iraniano in Iraq, Iraj Masjedi, ha riferito che saranno onorate anche le altre vittime durante l’attacco di ieri degli Stati Uniti.

Tra la folla molti hanno gridato “Morte all’America”, segnale non di distensione come richiesto da molti paesi anche in Europa, per evitare un’escalation che potrebbe iniziare se l’Iran dovesse rispondere agli Stati Uniti.

Le esequie del corpo verranno tenute nella città di Mashad, nel nord-est del Paese, mentre il corpo sarà trasferito a Kerman, la città di nascita del generale ucciso.