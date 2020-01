Sondaggi elettorali Campania: De Luca davanti a Caldoro

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali per le elezioni in Campania, realizzati dall’istituto Winpoll per il Corriere del Mezzogiorno, il governatore uscente, Vincenzo De Luca, sarebbe in vantaggio per la sua rielezione come presidente della Regione. Lo sfidante del centrodestra è Stefano Caldoro, che viene dato indietro, mentre in terza posizione il candidato del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, nonostante come lista sia al primo posto.

M5S rimane primo partito

Il Movimento 5 Stelle in Campania non sembra soffrire i cali nel resto d’Italia, che lo vedono negli ultimi sondaggi elettorali intorno al 15%, mentre nella regione partenopea sarebbe intorno al 23,8%, davanti a Lega e PD.

Candidato Percentuale Vincenzo De Luca (CSX) 39,5% Stefano Caldoro (CDX) 36,7% Valeria Ciarambino (M5S) 23,8%

Il Partito Democratico si conferma seconda lista, anche grazie al candidato De Luca, con il 22,7%, mentre la Lega si attesta intorno al 18,8%. Inoltre si conferma anche in Campania la tendenza del centrodestra, con Fratelli d’Italia davanti a Forza Italia, con il 9,7% contro l’8,8% del partito di Berlusconi.

Alleanze M5S-PD

L’istituto Winpoll ha inoltre realizzato un sondaggio politico sugli elettori del Movimento 5 Stelle in Campania, con il 66% che preferisce correre da solo senza allearsi con il PD. Solo il 14% propone un’alleanza con il Partito Democratico. Il 39% degli elettori del Partito Democratico non sgradirebbe un’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Oltre la metà degli elettori del M5S vorrebbe Roberto Fico come candidato, mentre Valeria Ciarambino ha il sostegno solo del 22% degli elettori.