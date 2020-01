Alto Adige, uomo ubriaco travolge pedoni: 6 morti e 11 feriti

Una tragedia in Alto Adige, dove un uomo ha travolto con la sua auto diversi pedoni in valle Aurina. Le sei vittime sono turisti tedeschi che stavano passando le festività natalizie in Alto Adige. Secondo quanto riportato dalle autorità, si trattava di un gruppo di ragazzi da 20 a 25 anni, che stava uscendo da un locale in piena notte, intorno all’una. Il gruppo è stato poi centrato dall’automobile, di un 28enne che risiede a Chienes, nella zona dell’incidente. I test alcolemici che sono stati effettuati subito dopo l’incidente hanno dato riscontro positivo.

I vigili del fuoco sono intervenuti tra le lamiere per mettere in salvo le persone ferite, tra le quale ci sarebbero anche due cittadini altoatesini, mentre il resto dei feriti sarebbe tedesco. I feriti sono stati trasportati nell’ospedale di Brunico, oltre a quelli di Bressanone e Bolzano. Una donna in gravi condizioni è stata portata in ospedale con l’elicottero del soccorso alpino.