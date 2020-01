Croazia, oggi il ballottaggio tra Kitarovic e l’ex premier Milanovic

Oggi si terrà il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Croazia, con la sfida tra la candidata dei conservatori, Kolinda Grabar Kitarovic, e l’ex premier socialdemocratico, Zoran Milanovic. Secondo gli ultimi sondaggi elettorali la sfida è incerta, con il candidato dei socialdemocratici in leggero vantaggio ed il 39,9% delle preferenze, mentre la candidata dei conservatori Kitarovic è data al 38,8%. Proprio quest’ultima ha l’appoggio del premier Andrej Plenkovic.

Le persone che si recheranno al voto dalle ore 7 di oggi sono 3,8 milioni. In totale ci sono 6.500 seggi sul territorio, che resteranno aperti fino alle ore 19, orario in cui verranno anche diffusi gli exit poll, i quali daranno già un’indicazione sul voto. Visti i numeri non così eccessivi di votanti, è possibile che gli exit poll siano più precisi rispetto agli altri stati che li effettuano su basi elettorali molto più ampie, dunque dalle 19 si potrebbe già avere il nome del prossimo presidente della Croazia.