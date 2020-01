Luca Zingaretti investito a Roma mentre era in scooter

L’attore Luca Zingaretti è stato investito da un’auto a Roma mentre era in scooter. Sarebbe stato trasportato in ospedale, ma è stato dimesso poco dopo e si è recato poi a casa in taxi. Luca Zingaretti, che interpreta Montalbano nella nota fiction, stava guidando il suo scooter in via Cola di Rienzo, una nota via della Capitale, in zona centrale e molto trafficata. L’automobile lo ha colpito ed è finito in terra, con il suo scooter che è stato gravemente danneggiato, ma lui non ha riportato grosse lesioni.

L’uomo che guidava la vettura si è prestato a soccorrere l’attore, chiamando il 118 e verificando le condizioni di Zingaretti. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la vettura che si è scontrata con il motorino era una Nissan Note, con alla guida una persona di 61 anni. Gli agenti della Polizia e di Roma Capitale sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi del caso. Nessuno dei due è rimasto ferito nell’incidente.