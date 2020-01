Milano, anziana morta in agriturismo: indagine per omicidio

Una donna anziana è stata trovata morta in un agriturismo poco distante da Milano. Si tratta dell’agriturismo “Podere Ronchetto”, che si trova a poca distanza dalla città, mentre la donna, 90 anni, è stata trovata morta dalla segretaria che lavora nella struttura, con notevoli segni di tumefazione. Si tratta di Carla Quattri Bossi e secondo quanto riferito dalle autorità era la madre del proprietario dell’agriturismo.

La polizia ha aperto un fascicolo per omicidio, anche se le dinamiche della morte non sono ancora chiare. L’agriturismo è locato nella zona sud di Milano, non distante dal centro. La segretaria ha chiamato i soccorsi del 118, ma al loro arrivo non c’è stato nulla da fare. In seguito è arrivata la polizia scientifica per effettuare i primi rilievi del caso, che poi verranno utilizzati dagli inquirenti per cercare di far luce sulla vicenda. Non è chiaro quale sia stato il movente all’interno dell’agriturismo