Sanremo, la Rai boccia Rula Jebreal. Italia Viva critica il veto

La Rai ha bocciato la proposta di Amadeus, direttore artistico di Sanremo, di portare nel Festival della musica che si svolgerà il prossimo mese Rula Jebreal, giornalista palestinese e naturalizzata italiana. La motivazione è stata quella di poter evitare una deriva politica del Festival.

Italia Viva, con il senatore Davide Faraone, si è schierata contro questa decisione ed il caso sarà portato in Commissione vigilanza. “Dieci donne a Sanremo, ma non ci sarà Rula Jebreal. Non ci sarà spazio per un’italiana di successo, questo significa che la Rai si sta piegando alla volontà di Salvini”, ha detto Faraone ai cronisti. A Faraone si è unita la senatrice del PD, Valeria Fedeli: “Avevo notato un entusiasmo di Amadeus nella proposta del nome di Rula Jebreal, ma ora sembra che le trattative si siano fermate. Chi ha posto il veto?”.