Sondaggi politici oggi 5 gennaio: centrodestra vicino al 50%

Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi 5 gennaio 2020, realizzati dall’istituto MG Research per affaritaliani.it, il centrodestra unito sarebbe vicino alla soglia del 50% dei consensi, dopo il calo di autunno è riuscito in inverno a riprendere l’elettorato che si era spostato dalla Lega ad agosto. Salgono le forze centriste, con la new entry di Azione di Carlo Calenda che è data intorno al 3%, mentre Italia Viva dell’ex premier Matteo Renzi è stabile intorno al 5%.

Lega al 33 per cento

La Lega è al 33% dei consensi elettorali, mentre scende nei sondaggi politici Forza Italia, ferma al 5,8% ed oramai terzo polo del centrodestra, con Fratelli d’Italia che è stabilmente il secondo partito della coalizione. In questo sondaggio politico il partito di Giorgia Meloni è attestato al 10,4%, in doppia cifra dopo l’enorme crescita avuta dopo le elezioni in Umbria, secondo le rilevazioni di novembre.

Partito Percentuale Lega 33,1% PD 19,1% M5S 16,1% Fratelli d’Italia 10,4% Forza Italia 5,8% Italia Viva 4,5% Azione 3,1% Più Europa 2,1%

Da notare come una possibile coalizione di centro, formata da Azione, Italia Viva e Più Europa, vicina ai gruppi europei dei socialdemocratici e liberali, sarebbe vicina al 10% dei consensi, con il 9,7%.

Stabili le altre forze della maggioranza, con il Partito Democratico intorno a quota 19%, mentre il Movimento 5 Stelle è oramai spesso dato dagli istituti di sondaggi politici vicino al 15% ed anche i sondaggi elettorali per le elezioni regionali in Emilia-Romagna parlano di un atteso flop, con percentuali intorno al 7%.