Spagna, il premier Sanchez non ottiene la fiducia al primo voto

🔴 #BREAKING#Spagna, Pedro #Sánchez non ottiene la maggioranza assoluta dei voti (176 su 350) richiesta nel primo voto di investitura



Sì 166

No 165

Astenuti 18

Votanti 349



Il 7 gennaio si terrà la seconda votazione, in cui per l'investitura basterà la maggioranza relativa