Ancona, di nuovo una tragedia stradale: due morti

Due persone sono morte a Senigallia, in provincia di Ancona, a causa di un incidente stradale che ha avuto luogo nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio. Una dinamica simile a quella che ha portato alla morte di sei giovani in Alto Adige, a causa di un eccesso di alcol. Anche in questo caso ci sarebbe stato un superamento dei limiti alcolemici previsti per legge. Due donna hanno perso la vita sulla strada provinciale 360 “Arceviese”, nella zona di Senigallia.

I vigili del fuoco e gli operatori del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma non c’è stato nulla da fare per le due donne, entrambe di Pesaro, che avevano 34 e 40 anni. Secondo quanto riportato dalle autorità che sono giunte sul posto per effettuare i primi rilievi, le donne erano appena uscite dalla discoteca “Megà”, che si trova non distante dal luogo dell’incidente. Le due stavano camminando a bordo della strada, quando sono state travolte da un uomo residente della zona, il quale è stato poi arrestato dalla Polizia che ha effettuato i test alcolemici. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale.