De Rossi lascia il Boca Juniors e si ritira

L’ex calciatore della Roma, Daniele De Rossi, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, dopo la fine dell’esperienza al Boca Juniors. De Rossi, 36 anni, ha lasciato il ritiro del Boca Juniors, che si stava preparando all’inizio della stagione, per motivi personali. Secondo alcune fonti dietro questa decisione ci potrebbe essere un ruolo per lui nella nuova Roma di Dan Friedkin, che sarebbe vicino all’acquisizione del club, come annunciato negli ultimi giorni, per la cifra di 780 milioni di euro. Nel 2019 aveva accettato la proposta del direttore sportivo Nicolas Burdisso, che lo aveva ingaggiato al Boca Juniors.

Solo 5 presenze con il Boca

La sua esperienza al Boca ed in Argentina finisce con solo 5 presenze nel campionato. Inoltre nelle ultime settimane ci sono state nuove voci anche sulla nuova presidenza degli Xeneizes, la cosa potrebbe aver influito nella decisione di De Rossi.