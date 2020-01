Imola, uccide uomo che aveva rubato il cellulare al figlio: arrestato

Un uomo ha ucciso una persona con la quale aveva avuto una rissa per un furto di cellulare poco prima, investendola con la propria auto. Si tratta di un operaio di Imola di 43 anni, le cui generalità non sono state diffuse dalla Polizia. Verso le 22.30 di ieri sera si trovava in via Mameli, in pieno centro di Imola, dove ha investito con il suo SUV un marocchino di 34 anni, immigrato regolarmente registrato in Italia. L’uomo si è recato in Questura in maniera autonoma per costituirsi, spiegando agli agenti che non voleva uccidere l’uomo.

La dinamica dell’omicidio

La Procura di Bologna ha proceduto con l’arresto per omicidio volontario aggravato, non credendo alla versione dell’uomo, che aveva parlato di fatalità. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le minacce al figlio dell’operaio risalirebbero alla fine dell’anno, durante le quali avrebbe rubato anche il cellulare del ragazzo. L’operaio ha denunciato la rapina prima della fine dell’anno, ma successivamente ha individuato il rapinatore e tra i due sarebbe nata una lite, finita in ospedale.

Dopo essere stati dimessi, nella giornata di ieri l’uomo ha nuovamente incontrato il marocchino, dopo che quest’ultimo aveva nuovamente minacciato il figlio minorenne. La compagna dell’uomo avrebbe denunciato le nuove minacce alla Polizia, mentre l’operaio è andato a cercare il rapinatore. La versione dell’operaio riferita agli agenti parla solamente di un tentativo di sbarrare la strada alla vittima, per affrontarla faccia a faccia. Nel colpo però l’uomo è morto mentre si stava svolgendo il trasporto in ospedale da parte dei soccorsi, chiamati dall’operaio, come sottolineato dal suo legale, Luca Sebastiani.