L’Iran esce dall’accordo sul nucleare: “Arricchimento senza limiti”

Dopo lo scontro militare tra Stati Uniti ed Iran, che ha portato all’uccisione del generale Qassem Soleimani, l’Iran fa sapere che stralcerà del tutto l’accordo sul nucleare firmato nel 2015 con gli Usa di Obama. “Arricchimento dell’uranio senza alcun limite”, questa la posizione iraniana, che non parla però di risposte immediate a livello militare, segno che l’escalation che molti Paesi avevano invitato ad evitare non ci sarà.

“Gli Stati Uniti risponderanno in maniera sproporzionata, se verranno attaccati”, questa la posizione di Donald Trump, due giorni dopo l’attacco in Iraq per uccidere Qassem Soleimani. Ieri si sono tenuti i funerali del generale a Mashhad, con la presenza di milioni di persone.

Continuano i razzi sulla città di Baghdad, come era avvenuto nelle ore prima rispetto a quando è stato deciso di uccidere il generale Soleimani. I livelli di uranio arricchito erano già stati violati nei mesi scorsi, dopo lo stralcio degli accordi anche da parte di Trump.