Salvini: “Diversi parlamentari M5S pronti a dire addio”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato nel pomeriggio che diversi deputati e senatori del Movimento 5 Stelle sarebbero pronti a dire addio ai loro gruppi parlamentari, per passare alla Lega od al Gruppo Misto. “Ci sono molti sindaci, parlamentari ed amministratori locali che si sentono traditi da Beppe Grillo e Luigi Di Maio, sono i benvenuti nella Lega”, queste le parole di Matteo Salvini, che ha aggiunto anche una data temporale: “Nei prossimi giorni lo vedrete. Ci saranno belle sorprese”.

Significa che nella settimana del ritorno all’attività di Governo, la maggioranza potrebbe avere delle defezioni, che al Senato potrebbero voler dire la caduta dell’esecutivo, considerati i numeri esigui, con circa una decina di parlamentari di vantaggio sulle opposizioni.

Salvini non si è sbilanciato sui numeri: “Chi sta decidendo cosa fare merita rispetto, non faccio numeri. Non si tratta di una decisione facile per deputati e senatori”, ha sottolineato il leader del Carroccio.