Codice della Strada, aumenta la multa per guida con cellulare: 1.700 euro

Cambia nuovamente il Codice della Strada, con l’aumento delle sanzioni per chi viene trovato alla guida con uno smartphone e per chi non rispetta i limiti di velocità. Molte le norme che sono state modificate, ma spiccano quelle sulle sanzioni per la guida considerata “pericolosa”, cioè con smartphone e legata all’alta velocità. Respinta la proposta della Lega di innalzare a 150 chilometri orari i limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie, dagli attuali 130 chilometri orari. Inoltre è stata introdotta una distanza laterale di 1,5 metri per il sorpasso di una bicicletta.

Guida con smartphone

Per chi guida con un cellulare in mano la sanzione passa da 422 a 1.697 euro, con la sospensione della patente per tre mesi nel caso in cui ci sia la recidiva dell’automobilista.

Obbligo di cinture per scuolabus

Una nuova norma che riguarda i pullman che trasportano studenti renderà obbligatoria la presenza di cinture a bordo dal 2024. I ragazzi dovranno poter mettere la cintura di sicurezza all’interno degli scuolabus. Sempre sul tema scuola sarà possibile per i Comuni creare delle “Zone scolastiche”, cioè delle zone dove la circolazione sarà limitata a 30 chilometri orari, durante gli orari di apertura e chiusura degli edifici scolastici. I Comuni potranno installare delle bande sonore per far rallentare gli automobilisti, oltre a poter innalzare le strisce pedonali per rallentare le auto.