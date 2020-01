Lotteria Italia: i biglietti vincenti di prima e seconda categoria

Come ogni anno sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia, durante la trasmissione “I Soliti Ignoti” in onda su Rai 1 la sera del 6 gennaio 2020. Il primo premio da cinque milioni di euro è andato a Torino, si tratta del biglietto serie O numero 005538. Nella città del Piemonte ora è caccia al vincitore, che ancora non ha comunicato la sua vincita. Il secondo premio, 2,5 milioni di euro, è andato in provincia di Udine, nel paese di Gonars; il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre quello da un milione di euro a Lucca. Secondo le statistiche dei Monopoli di Stato, si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro che avviene nella città di Torino.

Flop di vendita biglietti

Quest’anno c’è stato un flop di vendita dei biglietti della Lotteria Italia, come era stato già anticipato nei giorni scorsi, quando i biglietti venduti a pochi giorni dall’estrazione erano circa 6,7 milioni. Alla fine sono stati meno di 7 milioni, il numero più basso nei 60 anni di storia della Lotteria Italia. Proprio la città di Torino è stata l’unica nella quale si è registrato un aumento di vendite rispetto allo scorso anno: 226mila contro 219mila, un rialzo del 3,2%.

Primi Premi della Lotteria Italia

I primi premi si sono distribuiti soprattutto al centro-Nord Italia, con il podio che non ha avuto premi nel Sud Italia.

Primo Premio: (5 milioni) – O 005538 (Torino).

Secondo Premio: (2,5 milioni) – P 463112 Gonars (UD).

Terzo Premio (1,5 milioni) – N 121940 (Roma).

Quarto Premio (un milione) – C 127922 (Lucca).

Quinto Premio (500.000) – P 370303 Erba (CO).

I premi di seconda categoria

Quest’anno i secondi premi, quelli di seconda categoria, erano più ricchi rispetto allo scorso anno. Venti premi da 100mila euro, rispetto ai 50mila euro dell’anno scorso. La Regione con più premi di seconda categoria è stata il Lazio, con cinque biglietti vincenti, mentre in Emilia-Romagna, Campania e Piemonte ci sono state tre vittorie di seconda categoria.

Ecco l’elenco dei premi di seconda categoria: