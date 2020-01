Rai, Rula Jebreal sarà a Sanremo

Dopo le polemiche dei giorni scorsi c’è stato un passo indietro della Rai sulla possibilità far salire Rula Jebreal sul palco dell’Ariston. Erano intervenuti diversi esponenti politici per chiedere conto ai vertici Rai il motivo dell’esclusione della giornalista palestinese naturalizzata italiana, in primis Davide Faraone e Teresa Bellanova di Italia Viva. Dopo un incontro tra l’ad della Rai, Fabrizio Salini, la direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis ed il direttore artistico del Festival 2020, Amadeus, si è deciso di riproporre la presenza della giornalista in una serata che bisognerà ancora decidere.

La giornalista interverrà sul palco con un monologo contro la violenza sulle donne. Garantito lo spazio ed il tempo necessario per portare a termine l’intervento. Si era criticato l’amministratore delegato, considerato troppo vicino alle richieste “sovraniste” di Salvini, come avevano dichiarato alcuni esponenti della maggioranza. Jebreal era stata invitata anche alla Leopolda da Matteo Renzi, intervento legato a due anni fa, alla nona edizione dell’evento organizzato dall’ex segretario del PD.